Nomine Rai, il consiglio di amministrazione si spacca: parere favorevole per 4 direttori su 8, Salini va sotto su Rai2 e Rai3 (Di martedì 14 gennaio 2020) parere favorevole del consiglio d’amministrazione della Rai solo ad alcune delle Nomine alla guida delle reti e alle nuove direzioni di genere proposte dall’ad Fabrizio Salini. Non tutte hanno avuto il gradimento del consiglio anche se il parere non è vincolante. parere favorevole a maggioranza per Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Stefano Coletta a Rai1 e all’Intrattenimento prime time, Franco Di Mare all’intrattenimento day time e Luca Milano alla direzione Ragazzi. Non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del consiglio Silvia Calandrelli a Rai3 e a Rai Cultura, Eleonora Andreatta alla direzione fiction, Ludovico Di Meo per la guida Rai2 e la direzione Cinema e tv, e Duilio Giammaria alla Direzione Documentari. Sempre secondo quanto si apprende, hanno votato a favore per tutte le Nomine, oltre all’ad Fabrizio Salini, Beatrice Coletti e Giampaolo Rossi. Il presidente ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

