Nella cometa di Rosetta origini interstellari del Sistema Solare

Una tempesta meteorica colpirà la Terra Nella notte tra 21 e 22 Novembre : le Alfa Monocerotidi e la cometa misteriosa [INFO e DETTAGLI] : Molto più di una pioggia meteorica. nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 Novembre, gli appassionati di osservazioni celesti avranno la possibilità di vedere diverse meteore al secondo durante un raro evento noto come tempesta meteorica. Ci sono possibilità che lo sciame meteorico delle Alfa Monocerotidi possa trasformarsi in una totale tempesta meteorica, secondo Esko Lyytinen e Peter Jenniskens, due scienziati che studiano le meteore. Non è ...