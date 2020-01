Mulino dei Piccoli, in scena “La spada nella doccia” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato 18 e domenica 19 gennaio, alle ore 18.00, presso il Nuovo Teatro Mulino Pacifico, sito in via Appio Claudio, torna il “Mulino dei Piccoli” con lo spettacolo “La spada nella doccia”. La rassegna, dedicata ai bambini dai 5 anni in su, promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento e prodotta in collaborazione con I Due della Città del sole, giunta alla sua quinta edizione, accompagnerà il pubblico fino ad Aprile. Accanto agli spettacoli teatrali interattivi che vedono la partecipazione diretta dei bambini attraverso simpatiche comparsate e che da sempre caratterizzano la kermesse, spazio anche al “Cinema dei Piccoli” con la proiezione di film dedicati a tutta la ... Leggi la notizia su anteprima24

