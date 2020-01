Migranti, Lamorgese: ‘Ampliare le concessioni di permessi umanitari e multe più basse per le Ong’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Migranti, la posizione di Lamorgese sui decreti Sicurezza: “Aumentare le categorie per la concessione dei permessi umanitari”. Ospite a Otto e Mezzo, in onda su La7, il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese ha parlato della modifica dei decreti Sicurezza. Si tratta dei provvedimenti che il Partito democratico ha fatto sapere di voler modificare almeno per adeguarli alle osservazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. fonte foto https://twitter.com/MariaEugeniaGay Lamorgese sui decreti Sicurezza: “Aumentare le categorie per la concessione dei permessi umanitari” Nel corso della sua intervista Lamorgese ha chiarito il suo punto di vista sui decreti Sicurezza. La titolare del Viminale ha confermato di voler ampliare nuovamente le categorie che possono ottenere i permessi umanitari per evitare un’eccessiva restrizione che ... Leggi la notizia su newsmondo

