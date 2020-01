Migranti: Grasso su Gregoretti, ‘oggi vedremo se Gasparri imparziale’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Sul caso Gregoretti “oggi vedremo” se il presidente della Giunta delle immunità del Senato, Maurizio Gasparri “è imparziale o meno”. A dirlo è il senatore Pietro Grasso (Leu), segretario della giunta di Palazzo Madama.“Le richieste della maggioranza di modifica del Calendario e di ulteriore istruttoria sono intervenute mercoledì scorso, per adeguarsi alla unanime decisione dei capigruppo in merito al rinvio a dopo le elezioni regionali dei lavori di tutte le commissioni, in modo da poter dare pari dignità alle prerogative di tutti i senatori – ricorda Grasso – Sull’istanza della maggioranza il presidente Gasparri avrebbe dovuto convocare immediatamente, o comunque ben prima della partenza di lunedì, l’ufficio di presidenza per decidere sul calendario e successivamente la Giunta nel caso di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

