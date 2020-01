LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: in vetta Gallhuber a metà manche, Rossetti risale 8 posizioni (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13 Si riparte con Ali Nullmeyer (Can) che scia bene in vetta e aumenta il suo margine a 30 centesimi, quindi perde mezzo secondo nel tratto centrale. Chiude terza a 39 centesimi. Al via Laurence St.Germain (Can) 21.11 La classifica parziale vede Gallhuber in vetta, poi Mielzynski, Gritsch e Bucik. Settima Rossetti. Ora le ultime 15 21.09 Paula Moltzan (Usa) sbaglia in diverse occasioni e perde tutto il suo vantaggio. Conclude ottava a 76 centesimi, dietro la nostra Rossetti. Ora Ali Nullmeyer (Can) 21.07 Katharina Gallhuber (Aut), 17esima dopo la prima discesa, scende alla grande e tiene bene. Chiude in prima posizione con ben 33 centesimi su Mielzynski! Siamo giunti a Paula Moltzan (Usa) 21.06 Kristin Lysdahl (Nor), 18esima a metà gara, perde ben mezzo secondo nel primo tratto e non si riprende più. Finisce nona a 1.32. Tocca a ... Leggi la notizia su oasport

