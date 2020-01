LIVE Besiktas-Brindisi 28-16, Champions League basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa in controllo! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-16 Primo canestro del quarto per i pugliesi: Iannuzzi trasforma. 28-14 Contropiede di McKissic dopo la palla persa da Iannuzzi. 26-14 Yildzili trova l’equilibrio e anche i due punti. INIZIO SECONDO QUARTO 18.25 Besiktas già domina dopo un primo quarto in cui Brindisi ha arrancato tanto, nonostante le triple di Stone: +10 dopo i primi 10 minuti intervallati dai problemi al cronometro. FINE PRIMO QUARTO 24-14 Akpinar arpiona sotto canestro e manda i suoi a +10. 22-14 Lo imita Gotcher! Troppi alti e bassi sin qui. 19-14 MARTIN! DALL’ARCO! -5 Brindisi. 19-11 1/2 di Banks in lunetta. 19-10 Yildzili su assist di Savas: imprendibile il #21. 17-10 Ancora dall’arco Stone! Buona giocata. 17-7 Massimo vantaggio turco: ancora Savas. 15-7 Savas è perfetto anche in lunetta. 14-7 Nuovamente a +7 Besiktas: Savas arriva a canestro ed ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Besiktas-Brindisi 17-10 Champions League basket 2020 in DIRETTA: buona partenza di padroni di casa -… - OA_Sport : LIVE Besiktas-Brindisi, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Besiktas-Brindisi Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Besiktas-Brindisi… -