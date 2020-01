Libia, Mosca: parti tornino a negoziare

parti "a negoziare e a non usare la forza".Haftar ha lasciato Mosca senza aver sottoscritto l'intesa, firmata ieri dal premier del governo di accordo nazionale Fayez al Sarraj. Nella conferenza stampa tenuta dopo l' incontro con l'omologo dello Sri Lanka, Lavrov ha sottolineato che Mosca continuerà ad adoperarsi per favorire la stabilizzazione della Libia.(Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo il rifiuto del generale Khalifa Haftar di firmare l'accordo di cessate il fuoco negoziato da Russia e Turchia, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha invitato le"ae a non usare la forza".Haftar ha lasciatosenza aver sottoscritto l'intesa, firmata ieri dal premier del governo di accordo nazionale Fayez al Sarraj. Nella conferenza stampa tenuta dopo l' incontro con l'omologo dello Sri Lanka, Lavrov ha sottolineato checontinuerà ad adoperarsi per favorire la stabilizzazione della.(Di martedì 14 gennaio 2020)

