Indennità di accompagnamento Inps: errori domanda inviata, quali sono (Di martedì 14 gennaio 2020) Indennità di accompagnamento Inps: errori domanda inviata, quali sono Ci sono novità in merito alla Indennità di accompagnamento Inps e in particolare alla domanda di ottenimento della prestazione, grazie a una recente sentenza della Cassazione. Quest’ultima decreta che anche in caso di errori venali, come ad esempio la mancata spunta su una casella, la prestazione deve essere riconosciuta, qualora sia certificato il diritto di ottenimento della stessa. In breve, se un soggetto allega la certificazione necessaria per ottenere l’Indennità di accompagnamento, anche se commette degli errori sul modulo Inps, dovrà comunque avere diritto al beneficio richiesto. Indennità di accompagnamento e modulo Inps per domanda: cosa dice la Cassazione A ribadire questo concetto ci ha pensato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 74/20 del 7 gennaio 2020, che fa riferimento anche alla ... Leggi la notizia su termometropolitico

