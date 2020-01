Gregoretti, sarà la presidente Casellati a decidere la data del voto su Salvini (Di martedì 14 gennaio 2020) Decisione rimandata. Sarà la conferenza dei capigruppo e quindi la presidente del Senato Elisabetta Casellati a decidere cosa fare. Solo domani dunque sarà possibile sapere con esattezza se il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti sarà dopo le elezioni regionali o il 20 gennaio, come previsto da calendario.Al centro di tutto vi è uno scontro politico, un muro contro muro tra opposizione e maggioranza. Quest’ultima è intenzionata a far slittare il voto facendo leva sul fatto che dal 20 gennaio, per una settimana, sono sospesi i lavori del Senato per dare a i parlamentari la possibilità di fare campagna elettorale sui territori. Dunque, domani la maggioranza avanzerà la richiesta, durante la riunione dei capigruppo, di sospendere anche i lavori della Giunta, ma il presidente ... Leggi la notizia su huffingtonpost

matteosalvinimi : #Salvini su Gregoretti: rischio fino a 15 anni di carcere, ma ne vado orgoglioso. Meno sbarchi, significa meno mort… - Agenzia_Ansa : #Gregoretti, #Salvini: se io a processo sarà processo politico #ANSA - LegaSalvini : GREGORETTI, NORDIO: 'SE SALVINI VERRÀ PROCESSATO SARÀ UNA DECISIONE POLITICA. LA PROCURA SI È PRONUNCIATA' -