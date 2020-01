Elga Enardu non si presenta dalla d’Urso, Conversano replica: presto nuove rivelazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Giovanni Conversano replica a Elga Enardu, che non si è presentata al confronto a Domenica Live Si fa sempre più aspra la guerra tra Giovanni Conversano e e le gemelle Enardu. Dopo che Elga non si è presentata all’ultima puntata di Domenica Live, Conversano ha deciso di replicare su Instagram. Nel salotto di Barbara d’Urso … L'articolo Elga Enardu non si presenta dalla d’Urso, Conversano replica: presto nuove rivelazioni proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

