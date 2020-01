Eleonora Daniele, i primi scatti col pancione (Di martedì 14 gennaio 2020) La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva, diceva Dickens e calza sicuramente a pennello per descrivere l’ondata entusiasmo che ha travolto la vita di Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha infatti recentemente rivelato di essere incinta di una bambina e a distanza di pochi giorni dall’annuncio arrivano anche i primi scatti del pancione pubblicati da Chi. Eleonora Daniele incinta di una bimba Tutti gli occhi e gli obiettivi delle macchine fotografiche dei paparazzi sono concentrati sul dolce pancino che spunta da sotto le ampie maglie di Eleonora Daniela. La conduttrice Rai, reginetta del salotto di Storie Italiane, ha difatti da poco annunciato di essere incinta come già molti dei suoi seguaci avevano ipotizzati. L’annuncio era arrivato la settimana scorsa nel pieno della diretta quando la Daniele, visibilmente commossa dalla ... Leggi la notizia su thesocialpost

