Eleonora Daniele beccata così (che pancione!). La prima paparazzata dopo l’annuncio della gravidanza (Di martedì 14 gennaio 2020) La conduttrice di ‘Storie Italiane’ Eleonora Daniele è ormai al settimo cielo per la sua gravidanza, ormai quasi inaspettata, all’età di 43 anni. dopo aver annunciato per la prima volta la notizia nel suo programma, è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ e qui ha parlato delle sue emozioni: “Non ci credevo più. A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così”. Ed ha aggiunto: “Invece, alla fine di questa estate, la bella notizia: avevo un leggero ritardo, ma non ci credevo. Ho fatto il test e ho visto quella crocetta che non avevo mai visto negli ultimi due anni. A testa bassa sono andata di là da mio marito e gli ho detto: ‘Sono incinta’”. La grande realizzazione di una donna passa anche attraverso la maternità. Era un tassello che io volevo mettere nella ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

