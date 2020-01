Disastro aereo in Iran, scattano i primi arresti: l’annuncio (Di martedì 14 gennaio 2020) Disastro aereo in Iran, via con i primi arresti: lo ha annunciato Gholamhossein Esmaili. Ecco cosa sta succedendo nel Paese del Medio Oriente dopo l’ammissione di colpe. Disastro aereo in Iran, la giustizia inizia a fare il suo corso. Secondo quanto infatti riferiscono i media locali, sono scattati i primi arresti dopo il terribile errore … L'articolo Disastro aereo in Iran, scattano i primi arresti: l’annuncio proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

