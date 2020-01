Cristina Plevani, Salvo Veneziano è ignorante ma non un orco (Di martedì 14 gennaio 2020) Anche Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, interviene sul caso di Salvo Veneziano, impegnato al Grande Fratello VIP 2020, reo di aver usato parole poco educate, violente e sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Per l’ex gieffina è solo ignorante, ma non un orco. In occasione di un’intervista, Cristina Plevani parla del suo ex coinquilino, che ha condiviso con lei l’esperienza al primo Grande Fratello e che era parte del cast del Grande Fratello VIP 2020, prima di essere espulso per aver pronunciato delle parole piene di violenza e di sessimo nei confronti di altre due concorrenti. La vincitrice della prima edizione sostiene che è molto dispiaciuta per quello che è accaduto, perché Salvo Veneziano non è una persona violenta e non è nemmeno un orco. Non dobbiamo dimenticare che è un padre di famiglia. Ed ... Leggi la notizia su bigodino

