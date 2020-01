Cristiano Ronaldo in gol con la Juventus contro tutte le squadre di Serie A, tranne il Chievo (Di martedì 14 gennaio 2020) 9 reti in 6 partite. Cristiano Ronaldo è una macchina da gol per la Juventus. Grazie all'ultima marcatura dal dischetto contro la Roma, l'attaccante portoghese ha raggiunto un record molto particolare: CR7 ha segnato a tutte le squadre che ha affrontato in Serie A dalla scorsa stagione in poi. Eccezion fatta per Lecce e Brescia, contro cui non ha giocato, e il Chievo l'unica squadra ad essere riuscita a "murare" il bomber in 180'. Leggi la notizia su fanpage

