Calciomercato.com: Politano verso la Roma, scambio con Spinazzola (Di martedì 14 gennaio 2020) Calciomercato.com smonta la possibilità che Matteo Politano possa arrivare al Napoli. Nelle ultime settimane si è parlato spesso di lui all’interno di un possibile scambio con Llorente. Calciomercato.com, invece, dà l’attaccante dell’Inter sempre più vicino alla Roma. L’operazione prevede uno scambio con Leonardo Spinazzola. Il portale scrive: “Matteo Politano si appresta a lasciare l’Inter. L’attaccante esterno non è stato convocato dall’allenatore nerazzurro Antonio Conte per la partita di questa sera a San Siro contro il Cagliari. Valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia. Dietro alla decisione c’è un motivo di mercato. Infatti avanza la trattativa fra Inter e Roma per uno scambio con Leonardo Spinazzola. Entrambi classe 1993, sono gestiti dalla stessa agenzia di procuratori”. L'articolo Calciomercato.com: Politano ... Leggi la notizia su ilnapolista

