Alessandro Basciano Instagram, statuario in boxer: «Che gnoccone, duro di aspetto ma…» (Di martedì 14 gennaio 2020) Instagram in fiamme sull’account di Alessandro Basciano: gli scatti bollenti dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne mandano in delirio le fan. La presenza fisica del trentenne genovese è stata senza dubbio la prima cosa ad essere notata nel salotto pomeridiano di Canale 5, ma con il tempo Basciano ha dimostrato di essere molto di più. E non mancano di apprezzarlo le followers che numerosissime lo seguono sul social, ben oltre 138 mila. Un seguito cresciuto smisuratamente in seguito alla partecipazione al dating-show di Maria De Filippi. Alessandro Basciano Instagram, cartoline incantevoli da Capri Hanno chiesto a gran voce il trono, pur senza al momento ottenerlo, le fan di Basciano dopo la scelta a favore di Daniele da parte di Giulia Quattrociocche. Considerato “troppo bello” sin dall’inizio, Alessandro aveva insinuato qualche dubbio sulla veridicità dell’interesse per la tronista. ... Leggi la notizia su urbanpost

irene_writes : @WittyTV Quindi non avete dato il trono ad Alessandro Basciano per darlo a lui? ??????? Vi svelo una cosa, redazione,… - irene_writes : RT @patata_lessa: La domanda sorge spontanea perché non avete dato il trono al Alessandro basciano #uominiedonne - martaxxofficial : RT @MelwithM: Io sto ancora aspettando Antonio Morriconi e Alessandro Basciano sul trono e invece toh, Daniele Dal Moro. #uominiedonne http… -