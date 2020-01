Agropoli, precisazioni di cancellazione Via Scarpa (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAgropoli (Sa) – In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa e sui social sulla cancellazione di via Antonio Scarpa, si precisa quanto segue: «Non c’è stata alcuna cancellazione di via Antonio Scarpa – sottolinea il sindaco Adamo Coppola – Tale denominazione permane nel tratto di strada compreso tra il parcheggio degli autobus e la nuova caserma della Guardia di Finanza. Il solo tratto che dalla caserma giunge fino alla rotatoria riporta la denominazione via Fiamme Gialle. Non abbiamo cancellato alcunché perché abbiamo grande rispetto per coloro che hanno contribuito a scrivere la storia e per regalare a noi e ai nostri figli un’Italia migliore». Sulla parentesi terreni invece: «La famiglia ha ceduto un pezzo di strada, tra la stazione degli autobus e il liceo, in parte di privati e in ... Leggi la notizia su anteprima24

