Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 15:30 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati all’appuntamento con l’infomobilità della Regione Lazio traffico per lo più scorrevole in queste prime ore del pomeriggio le principali arterie del territorio ad eccezione di qualche rallentamento sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia da oggi è fino al 4 febbraio le linee fl4 Roma Velletri fl6 Roma Cassino subiscono variazioni a causa di interventi programmati tra le stazioni Roma Tuscolana e Roma Casilina chiudiamo rammentando inoltre che oggi è in corso uno sciopero dei lavoratori della linea bus Roma TPL numerose le linee interessate il personale incrocerà le braccia fino alle ore 17 Poi dalle ore 20 fino alla fine del servizio maggiori informazioni sul sito infomobilità Punto a spa.it da Flavio dondolini al momento è tutto chiudiamo con un messaggio ... Leggi la notizia su romadailynews

Roma : Luce Verde Roma. Per muoverti in città usa #Luceverde. Tutte le informazioni in tempo reale sulla situazione della… - muoversincampan : Sull'A1 Roma-Napoli, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, si registra 1 km di code tra il nodo Centro Di… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 11:30: Astral infomobilità di nuovo… -