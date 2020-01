Una nuova mod di Skyrim porta il sistema di combattimento di Sekiro: Shadows Die Twice nel gioco (Di lunedì 13 gennaio 2020) I modder di Skyrim continuano a stupire tanto da aver creato una mod che simula il sistema di combattimento di Sekiro: Shadows Die Twice. Uno degli aspetti più distintivi del titolo di FromSoftware è, senza dubbio, la sua meccanica di combattimento. Blocchi, parate e riposte costituiscono il componente principale del combattimento di Sekiro.Skyrim, d'altra parte, ha un sistema di combattimento molto noioso a confronto ed è stato un aspetto che i modder hanno cercato di migliorare per anni, ognuno adottando un approccio diverso per modificarlo. Il modder LertKrush ha deciso di replicare il più possibile il combattimento di Sekiro con la sua nuova mod Skyrim. La mod modifica notevolmente il gameplay consentendo a NPC e giocatori di bloccare il più rapidamente possibile gli attacchi.Cronometrare correttamente le parate crea un breve momento in cui è possibile controattaccare, e non ... Leggi la notizia su eurogamer

francescacheeks : Oggi 2640 compie 2 anni. È stato per me più di un disco, è stato un viaggio interiore, una presa di posizione, una… - WeCinema : Lo straordinario veterinario che parla con gli animali, creato da #HughLofting, torna al cinema con una pellicola d… - Inter_Women : ?? | BUONGIORNO Pronte per una nuova settimana di allenamenti! #MondayMotivation -