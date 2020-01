Tour Down Under 2020: date e calendario delle 7 tappe. Programma, orari e tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) Manca una sola settimana all’inizio della stagione ciclistica 2020 che, come di consueto, si aprirà con il Tour Down Under 2020, la breve corsa a tappe australiana in Programma dal 21 al 26 gennaio, e preceduta dalla Schwalbe Classic di Adelaide. Un’annata che comincerà pensando in primis a quello che sta subendo nelle ultime settimane il popolo Aussie, e il suo territorio letteralmente devastato dagli incendi che hanno portato alla morte di milioni di animali, di 31 persone, e conseguenze future irreversibili. Sarà dovere dei corridori che saranno al via poter regalare un momento di spensieratezza agli australiani in questi sette giorni di gara lungo la parte meridionale dello stato oceanico, dove i primissimi protagonisti saranno i velocisti, tra cui il campione europeo Elia Viviani, Caleb Ewan e Sam Bennett. Mentre il padrone di casa, Daryl Impey, lotterà per tentare la ... Leggi la notizia su oasport

SpazioCiclismo : L'elenco iscritti completo del #TourDownUnder, con 13 squadre che hanno ufficializzato i propri uomini - SpazioCiclismo : Tour Down Under 2020, necessari solo piccoli interventi per la messa in sicurezza dopo gli incendi… - cyclingoo : ?? Tour Down Under 2020, necessari solo piccoli interventi per la messa in sicurezza dopo gli incendi / By… -