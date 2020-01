Torta di Natale richiamata dal mercato: possibile presenza allergeni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Secondo richiamo di un prodotto dal mercato dall’inizio del nuovo anno: il Ministero dell Salute ha disposto il ritiro di una Torta di Natale. Da quanto ha riferito il produttore, infatti, il prodotto potrebbe contenere alcuni allergeni. In particolare si tratterebbe di un ritiro precauzionale per la possibile presenza di proteine del latte per contaminazione crociata del prodotto. Torta di Natale ritirata L’apposita sezione del sito del Ministero della Salute ha disposto l’immediato ritiro dagli scaffali dei supermercati di un lotto di Torta di Natale. In particolare il prodotto era commercializzato con l’etichetta: “Facciamo festa con Torta di Natale senza lattosio”. Il rischio diffuso dal produttore stesso del dolce riguarda la possibile presenza delle proteine del latte per contaminazione crociata del prodotto. Il ritiro è un atto puramente ... Leggi la notizia su notizie

