The Batman: Zoe Kravitz svela primi dettagli sul ruolo di Catwoman (Di lunedì 13 gennaio 2020) Zoe Kravitz, impegnata nella preparazione per il ruolo di Catwoman in The Batman, ha svelato alcuni dettagli sul suo personaggio. La star di The Batman, Zoe Kravitz, ha svelato i primi dettagli sul ruolo di Catwoman in una recente intervista. L'attrice è stata scelta da Matt Reeves per interpretare una dei numerosi villain di The Batman, ruolo che si sta rivelando davvero impegnativo. Zoë Kravitz ha svelato a Just Jared di essere impegnata nella preparazione fisica per il ruolo di Catwoman, una dei villain che compariranno in The Batman, cinecomic attualmente in lavorazione a Londra. Ecco le sue parole: "Mi sto allenando un sacco, il che è grandioso, ma anche molto faticoso. E' un ruolo molto fisico, torno a casa ... Leggi la notizia su movieplayer

