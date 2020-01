Tennis, ATP Auckland 2020: i risultati del 13 gennaio. Sorprendono i ko di Tiafoe e di Norrie. Fuori Sonego e Sinner (Di lunedì 13 gennaio 2020) Primo giorno che è andato in archivio ad Auckland (Nuova Zelanda), sede del torneo ATP di scena in questa settimana oceanica. Non arrivano buone notizie sul fronte azzurro: Lorenzo Sonego e Jannik Sinner sono stati eliminati rispettivamente dal polacco Hubert Hurkacz (n.37 ATP) e dal francese Benoit Paire (n.24 del mondo). Due ko che, comunque, vista la statura degli avversari, ci possono anche stare, soprattutto per quanto riguarda l’altoatesino, sconfitto per 6-4 2-6 6-4. Resta però il dato negativo. Per quanto concerne gli altri match in programma, l’americano Tennys Sandgren (n.68 del ranking) ha superato con il punteggio di 6-4 6-3 il padrone di casa Michael Venus e affronterà negli ottavi di finale l’americano (testa di serie n.4) John Isner. Niente da fare per il britannico Cameron Norrie (n.52 del mondo), contro il brasiliano Thiago Monteiro (n.87 del mondo) ... Leggi la notizia su oasport

