Spal, ufficiale: arriva Dabo dalla Fiorentina. Il comunicato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Spal, colpo per la squadra di Leonardo Semplici. Bryan Dabo lascia la Fiorentina e approda a Ferrare in prestito con diritto di riscatto Colpo in entrata per la Spal. La squadra di Leonardo Semplici si è rinforzata con l’approdo del centrocampista Dabo, che arriva dalla Fiorentina. Ecco il comunicato della società ferrarese a riguardo: «S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo. Il centrocampista classe ’92 arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della società biancazzurra». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

