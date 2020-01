Sicurezza delle protesi al seno, chirurgo consiglia: “Fossi una donna rimanderei l’intervento” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roberto Pedrale, chirurgo plastico all'ospedale dermatologico San Lazzaro di Torino, dichiara: ""A una donna giovane che in questo periodo venisse da me chiedendomi una mastoplastica additiva perché ha un seno piccolo consiglierei di rimandare in attesa che gli studi in corso ci dicano qualcosa di più. Direi che forse è meglio andare in palestra e migliorarsi con l'attività fisica". Leggi la notizia su fanpage

Mov5Stelle : Con l’assegnazione di 65,9 milioni ai Comuni italiani prende il via il Piano straordinario per la verifica e per in… - Fontana3Lorenzo : ?? A Venezia un Tunisino aggredisce delle persone e successivamente sfascia la vetrina del locale. Il governo M5S-PD… - Mov5Stelle : 'Una maxi multa non rende giustizia alle 43 vittime del ponte Morandi. Lo Stato non gioca al ribasso con chi si è… -