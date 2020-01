Shameless chiude i battenti con l’undicesima stagione: un ultimo rinnovo dal sapore amaro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un ultimo rinnovo dal sapore amaro per Shameless che tornerà per l'undicesima stagione che, però, sarà anche l'ultima. Questo è quello che arriva dall'incontro della stampa da parte di Showtime di qualche ora fa dopo due mesi di lunghe discussioni. Ad annunciare il rinnovo ci ha pensato il presidente di Entertainment di Showtime Networks spiegando anche che la stagione finale della serie andrà in onda già in estate e che sarà un "ultimo hurrah per i Gallagher e la loro miscela unica di amore e pigrizia".In molti si aspettavano di vedere ancora qualche cosa di nuovo dai Gallagher soprattutto dopo l'addio di Fiona e la concentrazione della trama su altri personaggi a cominciare dai Gallavich ma, a quanto pare, su di loro calerà presto il sipario e lo stesso Levine ha rivelato: "John Wells e il suo cast di talento promettono di portare Shameless ad un finale con il botto e conoscendo i ... Leggi la notizia su optimaitalia

stuckysdan : @lonhesly shameless e skam la lista si chiude qua -