Serena Enardu, la sorella Elga scende in campo | Parole al vetriolo e pesanti accuse (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo la breve pausa natalizia, il programma Domenica Live è ritornato su Canale 5, con tanto di ospiti e argomenti da trattare. Tra questi ovviamente il Grande Fratello Vip e la vicenda riguardante Pago e Serena Enardu. Ebbene, proprio la sorella di quest’ultima, Elga, sembra avesse chiesto qualche tempo fa di poter intervenire nel salotto … L'articolo Serena Enardu, la sorella Elga scende in campo Parole al vetriolo e pesanti accuse proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : Non far entrare Serena Enardu in casa best risultato al televoto ever. #DomenicaLive - trash_italiano : SERENA ENARDU CACCIATA DALLA CASA ?? #GFVIP - markgrika : RT @tempoweb: Al #gfvip4 #sergio Volpini svela gli altarini di Pago e #Serena -