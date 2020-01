Sanremo 2020 Amadeus: svelati i nomi dei conduttori di Prima Festival (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anticipazioni Sanremo 2020 con Amadeus: tre conduttori per Prima Festival, in onda dopo il TG1 Fervono i preparativi per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio in Prima serata su Rai1. E oggi, a circa tre settimane dal debutto, TvBlog ha rivelato i nomi di coloro che molto probabilmente condurranno Prima Festival, la breve striscia dedicata alla manifestazione canora, che andrà in onda ogni sera, per una manciata di minuti, subito dopo l’edizione del TG1 delle 20.00, quindi attorno alle 20.35, a partire da lunedì 27 gennaio. Secondo il sito appena citato, a condurre Prima Festival saranno Gigi e Ross, affiancati da un volto femminile nuovo di zecca. Sanremo 2020 anticipazioni: Gigi e Ross con Ema Stokholma conduttori di Prima Festival dal 27 gennaio Come scopriamo sempre da Blogo, a condurre Prima Festival con ... Leggi la notizia su lanostratv

