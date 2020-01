Ruby ter, il teste iraniano: “A Dubai si appartò con il portaborse del principe” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo aveva raccontato tre anni fa ai pm di Milano e oggi lo ha ripetuto davanti ai giudici. Ruby “mi contattò perché voleva investire 2 milioni di euro, 2 milioni che erano aggiuntivi, diceva, rispetto ai 7 milioni che aveva già investito” ha raccontato Tufan Moussavi, un iraniano che lavorava a Dubai “per una famiglia che si occupava di costruzioni immobiliari”, teste nel processo milanese per corruzioni in atti giudiziari e spiegando anche che la stessa Karima El Mahroug (imputata nel processo insieme a Silvio Berlusconi e altri) le aveva parlato di “20mila euro settimanali che riceveva in contanti da Berlusconi”. Dopo essersi conosciuti in un locale “nel 2008-2009, lei un paio di anni dopo mi chiese un aiuto perché voleva togliere al compagno la gestione” di quei soldi che riceveva e “io le proposi di investire nell’immobiliare a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

