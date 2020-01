Rally Montecarlo 2020: calendario, data, programma, orari e tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) Signore e signori è tempo di rimboccarsi le maniche: torna ufficialmente il Mondiale Rally! Siamo pronti per la la quarantottesima edizione del campionato del mondo che si svolgerà dal 23 gennaio al 17 novembre 2019. Quest’anno gli appuntamenti saranno 14 e ci regaleranno l’ennesima sfida imperdibile. Dopo tantissimi anni c’è stato un cambio di leader in vetta alla classifica. Chiusa l’era francese di Sebastian Loeb e Sebastien Ogier, infatti, nel 2019 abbiamo assistito al trionfo di Ott Tanak. Segui live e in esclusiva il Rally di Montecarlo su DAZN L’estone, che è sbarcato in Hyundai, inizierà a difendere il suo titolo dagli assalti di Sebastien Ogier e Thierry Neuville in primis, proprio dalla prossima settimana, con il consueto esordio del Rally di Montecarlo e i suoi paesaggi impervi e innevati. Il primo capitolo di una lunga rincorsa verso il titolo e ... Leggi la notizia su oasport

