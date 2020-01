Parma, Darmian: «Mettiamo in campo la rabbia accumulata a Bergamo» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il laterale difensivo del Parma Darmian ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall’avvio del match contro il Lecce Ecco l’intervento ai microfoni di Sky Sport di Matteo Darmian, terzino agli ordini di mister D’Aversa, nel prepartita di Parma-Lecce. «Dobbiamo mettere in campo la rabbia accumulata dopo il match a Bergamo e fare una grande partita. E’ uno scontro diretto per noi, sappiamo quanto sia importante la vittoria. Sappiamo di incontrare una squadra organizzata come il Lecce. Ha fatto più punti fuori casa. Andamento in Serie A? Penso che abbiamo fatto bene finora, speriamo di concludere nel migliore dei modi il girone d’andata». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

