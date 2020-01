Oscar 2020, 11 nomination per "Joker"

senza sorprese per gli: 11 candidature per "" di Todd Phillips, e 10 rispettivamente per "C'era una volta a Hollywood", di Quentin Tarantino, "The Irishman", di Martin Scorsese e "1917" di Sam Mendes. Come miglior attore in lizza Antonio Banderas, Leonardo di Caprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix e Jonathan Pryce. Candidate alla statuetta Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan,Charlize Theron e Renée Zelleweger. Candidato come miglior film straniero il sudcoreano "Parasite".(Di lunedì 13 gennaio 2020)