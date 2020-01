Milan, Kjaer si presenta: «Qui per dimostrare di poter restare» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ecco Simon Kjaer: le prime parole del difensore dell’Atalanta, arrivato al Milan con la formula del prestito Simon Kjaer, difensore classe 1989 recentemente approdato al Milan, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rossonero. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club. «Il Milan è un sogno per me. Sono in una società storica, in cui hanno giocato i migliori difensori centrali del mondo. Mi sono sempre ispirato a Maldini, ho sognato il Milan per tanti anni e finalmente sono qui». Kjaer prosegue: «Ho sentito Jon-Dahl Tomasson settimana scorsa, lui ha sempre belle parole per la società Milan e per Milano. Ritrovo una Serie A con tanti giocatori forti, le squadre vanno meglio in Europa e si gioca un calcio più veloce e moderno. Ci sono tanti giovani di qualità, questo è un progetto interessante. Sono in prestito ma voglio dimostrare di poter restare qui e fare ... Leggi la notizia su calcionews24

