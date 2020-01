Meteo domani, martedì 14 gennaio. Qualche PIOGGIA, nonostante anticiclone (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il dominio del campo di alta pressione è ancora protagonista sull'Europa Centro-Meridionale, con Meteo che si mantiene in prevalenza stabile anche sull'Italia. Le correnti perturbate atlantiche restano relegate ad alte latitudini, ben distanti dalla nostra Penisola. Una piccola lacuna ciclonica nord-africana, ora tra la Tunisia e la Libia, continua a favorire l'afflusso di correnti d'aria più fresca dai Balcani, che portano ancora Qualche disturbo all'estremo Sud. I flussi orientali hanno smosso l'aria, contribuendo anche al ridimensionamento della nebbia e dello smog in Val Padana. In questa prima della settimana l'alta pressione tornerà a rinforzarsi anche più di prima, riportando Meteo decisamente stabile anche sulle regioni più meridionali. Per via del nuovo rinforzo dell'anticiclone, nebbie e inquinamento torneranno assolutamente protagonisti sulle pianure del ... Leggi la notizia su meteogiornale

