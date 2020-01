Matteo Salvini minacciato sui social: “Non ti amo, spero che tu muoia” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Matteo Salvini torna nel mirino degli haters e viene minacciato sui social da un ragazzo, Mohamed Hamal Goude. Il leader leghista, però, non si lascia intimidire e ormai avvezzo a queste situazioni ironizza sulla questione. Soltanto pochi giorni fa, infatti, Salvini aveva dovuto fare i conti con le minacce sgrammaticate di Andrea Magnani, un utente Twitter che scriveva: “spero che il primo vero terrorista ti faccia fuori, così impari a dare aria hai denti”. Matteo Salvini minacciato Un utente di Twitter ha minacciato il leader della Lega Matteo Salvini che, ormai abituato a ricevere insulti via social, non si lascia intimidire. Mohamed Hamal Goiude ha scritto: “Salvini, non ti amo e spero che tu muoia“. Il leader del Carroccio, quindi, ha ironizzato: “Simpatico come augurio …… Bella educazione il signorino. Io mi sento più vivo che mai, alla ... Leggi la notizia su notizie

