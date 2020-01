Libia, regge il cessate il fuoco. Haftar-Sarraj oggi a Mosca per firmare la tregua. Conte da Erdogan (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il leader del governo di unità nazionale Fayez al-Sarraj e il generale Khalifa Haftar, che controlla gran parte della Libia orientale, sono attesi oggi a Mosca per la firma di un accordo sui termini del cessate il fuoco tra le loro truppe, entrato in vigore ieri. Il Presidente del Consiglio italiano invece incontrerà Erdogan ad Ankara. Leggi la notizia su fanpage

