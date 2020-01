Libia, oltre nove mesi di combattimenti. Haftar e Sarraj oggi a Mosca per firmare la tregua (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il capo del governo libico di unita' nazionale, Fayez al-Sarraj, e il suo rivale, il maresciallo Khalifa Haftar, uomo forte dell'est della Libia, sono attesi oggi a Mosca per firmare un accordo sui termini del cessate il fuoco tra le loro truppe, entrato in vigore ieri. Dopo oltre nove mesi di micidiali combattimenti alle porte della capitale libica Tripoli, la firma di questo accordo - e' l'obiettivo di Mosca e Ankara - deve diventare un ulteriore passo per abbassare i toni del conflitto, scongiurandone un'ulteriore internazionalizzazione. "La firma di questo accordo aprira' la strada al rilancio del processo politico", ha dichiarato il presidente del Consiglio di Stato (l'equivalente di un Senato) con sede a Tripoli, Khaled al-Mechri, alla televisione Libia al-Ahrar. Mechri ha detto che sara' con Sarraj a Mosca, mentre il maresciallo Haftar avra' con se' il presidente del parlamento ... Leggi la notizia su ilfogliettone

