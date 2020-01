Le app per smartphone più costose del mondo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Foto: Pixabay Ammettiamolo: abituati a trafficare con app perlopiù gratuite o del prezzo di pochi euro fa un certo effetto pensare che c’è chi arriva a spenderne anche 1000 per dare al suo smartphone una funzione in più. Ma succede e più spesso di quanto crediamo. Le ragioni per cui c’è chi decide di spendere cifre a due o tre zeri per un’app sono diverse. Pura questione di status per qualcuno: l’icona di un’app costosa, di cui è noto il prezzo, ha una certa presa sui fan della riccanza. Anche se rispetto al passato, quando c’è stato il boom estemporaneo delle app ultra costose, l’esercito dei parvenue digitali pare essere in netto calo. E ci sono app da ricchi che non si limitano a luccicare: possono anche assolvere ai servizi di un moderno e attrezzato concierge. Lussi sì ma utili, insomma. Altre volte i prezzi fuori mercato annunciano app sviluppate a uso e consumo di un ... Leggi la notizia su wired

acmilan : ?? Head over to our App to pick your @emirates MVP from #CagliariMilan ?? Vai sulla nostra App per votare il miglio… - socios : Per celebrare l’imminente uscita dei Fan Token dell’@OfficialASRoma, vogliamo invitare due di voi in tribuna VIP pe… - forumJuventus : Da oggi in poi Song 2 dei Blur verrà usata dalla @juventusfc per festeggiare i gol all’Allianz Stadium ?? La canzon… -