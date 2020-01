GTA 6 o Bully 2? Rockstar Games potrebbe fare presto un nuovo annuncio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un recente annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale di Rockstar lascia intendere che lo studio ha in progetto di annunciare un nuovo titolo. Ovviamente i due titoli in lizza sono GTA 6 e Bully 2.L'indizio arriva da un elenco di ricerca del personale, che richiedere la figura di editor video. In seguito uno YouTuber avrebbe estrapolato dall'annuncio ulteriori dettagli, tra cui il fatto che questa figura professionale potrebbe essere impiegata nella creazione di un nuovo trailer. Rockstar Games chiede al futuro editor video di essere in grado di "comunicare contenuti emotivi e l'eccitazione di un gioco in un formato di 60 secondi". Questa descrizione indicherebbe quindi lo sviluppo di un trailer, ma non sappiamo se si tratta di un nuovo gioco.I fan alla notizia sperano che l'ipotetico trailer sia dedicato a Bully 2, sequel molto atteso. Secondo alcune ultime indiscrezioni il gioco ... Leggi la notizia su eurogamer

