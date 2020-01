Gregoretti, il pm Nordio a Libero: "Le accuse fanno acqua, Salvini incriminato di un reato che non esiste" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anche quando era in attività, come Procuratore, Carlo Nordio è stato sempre un magistrato sui generis, più attento alle ragioni della giustizia sostanziale che a quelle della categoria. Da inquisitore anche di imputati eccellenti, non ha mai cercato la ribalta mediatica e ha sempre scansato ogni ten Leggi la notizia su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Lo dice anche l'ex magistrato Carlo Nordio: il caso Gregoretti sarebbe un processo politico, visto che la stessa Pr… - LegaSalvini : GREGORETTI, NORDIO: 'SE SALVINI VERRÀ PROCESSATO SARÀ UNA DECISIONE POLITICA. LA PROCURA SI È PRONUNCIATA' - LegaSalvini : GREGORETTI, NORDIO: 'QUELLO CONTRO SALVINI È UN VOTO POLITICO' -