Franceschini contro la sardina Santori: “Questa è un’idiozia” (Di lunedì 13 gennaio 2020) l ministro si è scagliato contro il leader delle sardine Sartori che aveva puntato il dito contro il lavoro del governo parlando di discontinuità. Il Ministro contro la sardina: il governo contro la protesta. “Vorrei che la smettessimo con questa idiozia sulla mancata discontinuità. E’ un’offesa. La discontinuità c’è su tutto: sull’Europa, sull’immigrazione, sulla flat … L'articolo Franceschini contro la sardina Santori: “Questa è un’idiozia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

