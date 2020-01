Ferriera di Servola, sì degli operai triestini alla chiusura dell’area a caldo: la dismissione del “cuore” dell’Ilva del nord inizierà a febbraio (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’accordo per la dismissione dell’area a caldo della Ferriera di Servola a Trieste è stato approvato dal 58,5 per cento dei lavoratori. È questo il risultato del referendum che ha impiegato i dipendenti per tre giorni. Sono stati 277 i voti favorevoli, quelli contrari 192 contrari, una scheda bianca e tre nulle. Così gli operai hanno autorizzato la firma dell’accordo sindacale che era stato raggiunto dalle parti – proprietà e rappresentanza sindacale – il 23 dicembre. La chiusura dell’area a caldo comincerà da febbraio. Le urne erano state sdoppiate tra Siderurgica Triestina (banchine e logistica) con 39 aventi diritto al voto e Acciaierie Arvedi (area a caldo, laminatoi, centrale elettrica) con la parte preponderante dei dipendenti. Su 513 aventi diritto, hanno votato 469 lavoratori. La rappresentanza sindacale si era nettamente divisa, con la Fiom-Cgil che aveva contestato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

