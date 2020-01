Donna muore dopo intervento chirurgico a Trapani, due medici indagati (Di lunedì 13 gennaio 2020) muore dopo un’operazione per la rimozione di un tumore. Per fare luce sulla morte della Donna sono due gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura nei confronti di altrettanti medici dell’ospedale di Trapani. Le indagini sul presunto caso di malasanità sono coordinate dal sostituto procuratore Giulia Mucaria. La Donna era originaria di Castellammare del Golfo e aveva 57 anni. È morta mentre si trovava ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani in seguito ad una operazione per la rimozione di un cancro. La 57enne è morta durante il decorso post operatorio durante il quale sarebbero sopravvenute delle complicazioni. La Donna è morta durante le festività natalizie dopo che le condizioni di salute si sono aggravate e dopo essere stata trasferita nel reparto di rianimazione. In seguito al decesso, i familiari hanno ... Leggi la notizia su direttasicilia

soweirdrew : RT @creTania_: Succede spesso, succede sempre. Attaccati sotto i camion, chiusi nei cassoni, soffocati tra sacchi di roba. Si muore. Succed… - Titty973 : RT @giustinaleonar1: La metropolitana di Roma: teatro drammatico di incidenti, disagi e disservizi quotidiani - La Stampa - m_brilli : @albertonicolab2 @marioadinolfi Io non voglio far sentire nessuno in nessun modo. Voglio solo che chiamiamo le cose… -