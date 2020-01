Discarica sequestrata, calci e pugni a due giornalisti napoletani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Felice a Cancello (Ce) – “Erano andati presso l’ex cava Giglio a San Felice a Cancello per effettuare le riprese della Discarica sotterranea individuata in quell’area, dove sono ora in corso dei rilievi. Ma davanti alla polizia provinciale e ai vigili del fuoco sono stati aggrediti da due energumeni che prima hanno chiesto loro di uscire dalla proprietà della cava e, una volta fuori, li hanno aggrediti. Il direttore di Videoinformazioni Pierpaolo Petino è caduto, mentre il videomaker Alessandro Jovane è stato colpito da un pugno in pieno viso. Per fortuna, l’intervento repentino delle forze di polizia presenti ha evitato il peggio. Jovane è stato trasportato immediatamente presso l’ospedale di Maddaloni dal 118. Sono quattro i giornalisti aggrediti negli ultimi cinque giorni, quella della Campania è una situazione di emergenza ... Leggi la notizia su anteprima24

