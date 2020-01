Caccia alla poltrona di Di Maio, ma il capo politico non vuole abdicare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non è mai stato un partito, e ora non è più neanche un Movimento. È un caos a 5 stelle dove è in corso un tutti contro tutti per il quale, da un momento all’altro, potrebbe portare a un’implosione senza precedenti. Uno scenario fratricida che accresce la guerra di successione tra chi vuole rimpiazzare Luigi Di Maio, per assumere la guida del MoVimento Cinque Stelle. La conquista di poltrone ha mandato alle ortiche ideali e buoni propositi che per anni hanno dato linfa alle piazze. E così, ora sembra essere arrivato il tempo della resa dei conti. Di Maio è sempre più isolato dalla base, da senatori e deputati e perfino da suoi ex fedelissimi come l’ex ministro della Salute, Giulia Grillo, che tuona: “O Di Maio lascia o io me ne vado”. Davide Casaleggio trema, perché abdicando il ministro di Pomigliano d’Arco, il figlio dell’ideatore del movimento rischia di mandare in bancarotta la ... Leggi la notizia su ilfogliettone

