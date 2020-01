Beautiful anticipazioni: Reese rivela tutta la verità a Flo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Beautiful - Wayne Brady e Katrina Bowden L’intrigo riguardo la presunta morte della piccola Beth, la figlia di Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton), continua a tenere banco nelle trame di Beautiful e negli episodi in onda questa settimana su Canale 5 il dottor Reese (Wayne Brady) sarà costretto a svelare ciò che ha fatto. Ma sarà solo Florence (Katrina Bowden), colei che finge di essere la madre della bambina, a conoscere tutta la verità, come si evince dalle anticipazioni settimanali, che seguono. Beautiful anticipazioni da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020 Steffy vorrebbe adottare Phoebe, ma teme la reazione di Hope. Flo esige da Reese la verità su ciò che accadde la notte in cui nacque la bambina. Lui confessa e Flo decide, seppur con riluttanza, di essere sua complice. Steffy si reca con Taylor all’appuntamento con Florence per conoscere la neonata. Reese ... Leggi la notizia su davidemaggio

