Andrea Vianello: “Ho avuto un ictus, non riuscivo a parlare” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il giornalista Andrea Vianello ha rivelato che si sarebbe allontanato dal mondo della tv dopo aver subito un intervento a causa di un ictus che gli avrebbe anche tolto l’uso della parole. Andrea Vianello: la malattia Con un post via social il giornalista Andrea Vianello, cugino del compianto Raimondo Vianello, ha dichiarato che si sarebbe allontanato dalla tv a causa di un ictus avuto il 2 febbraio scorso. Nel 2019 la sua trasmissione calcistica Rabona fu interrotta, e del giornalista si seppe solo che avrebbe avuto “un infortunio”. A un anno dal dramma Vianello ha scritto un libro, e ha raccontato le difficoltà nel cercare di riacquistare l’uso della parola dopo il tragico malore da lui subito. “Non riuscivo neanche a pronunciare il nome dei miei figli”, ha scritto il giornalista con un messaggio drammatico e commovente in cui ha annunciato ... Leggi la notizia su notizie

