Andrea Vianello ha raccontato che dopo l’ictus di un anno fa non riusciva più a parlare (Di lunedì 13 gennaio 2020) È molto più che autobiografico il libro di Andrea Vianello, intitolato Ogni parola che sapevo, in uscita in libreria per Mondadori a partire dal prossimo 21 gennaio. Nel corso delle sue pagine, infatti, il giornalista, ex conduttore di Mi manda Raitre ed ex direttore di rete, ha voluto rendere pubblica per la prima volta una vicenda che lo ha colpito meno di un anno fa. LEGGI ANCHE > Beppe Grillo e i grillini che insultano Andrea Vianello su Twitter Andrea Vianello, la storia del suo ictus che gli impediva di parlare Il 2 febbraio scorso, infatti, il giornalista è stato colpito da un ictus che si è concentrato soprattutto nella parte sinistra del cervello, dandogli diverse difficoltà con l’apparato fonatorio. Un giornalista televisivo, che aveva fatto del commento parlato la sua nota distintiva, si è trovato di fronte al dramma di non riuscire più ad articolare i suoni. Andrea ... Leggi la notizia su giornalettismo

